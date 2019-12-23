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Половина украинцев сочла главным событием года обмен заключенными с Россией

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Около половины граждан Украины, принявших участие в опросе в середине декабря, назвали главным событием года освобождение моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также заключенных в российские тюрьмы украинцев.

Освобождение моряков и других заключенных назвали событием года 48% респондентов, сообщила социологическая группа "Рейтинг" в отчете по итогам опроса. На втором место по значимости для участников опроса оказались выборы президента, которые назвали самым важным событием 44% респондентов, на третьем - возобновление переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины в "нормандском формате" (21%).

Конфликт в Керченском проливе

В опросе в период с 13 до 17 декабря приняли участие 2500 респондентов в возрасте 18 лет и старше, погрешность выборки не превышает 2%.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", шедшие из Одессы в Мариуполь. ФСБ России назвала инцидент провокацией. Российская сторона утверждала, что Киев не уведомил РФ в установленном порядке о проходе своих кораблей через Керченский пролив. В России 24 украинцев, включая двух сотрудников СБУ, находившихся на кораблях, обвинили в незаконном пересечении границы.

По оценке украинских властей, Россия, задержав три корабля, нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Киев обратился в Международный трибунал ООН по морскому праву, тот 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные суда.

Моряки вернулись на Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц. Буксир и два бронекатера 18 ноября переданы украинской стороне.

Украина Керченский пролив

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