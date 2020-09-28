Акционеры Boeing подали в суд на совет директоров из-за 737 MAX

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры авиастроительного концерна Boeing подали в суд штата Делавэр иск к совету директоров компании, обвинив их в недостаточном контроле за действиями руководства после двух крушений лайнеров модели 737 MAX и выявленных проблем с безопасностью самолетов.

По мнению истцов, бывший гендиректор Boeing Деннис Мюленбург ввел в заблуждение членов совета директоров, которые в иске названы преимущественно безынициативными. Директора уделяли внимание негативным новостям в СМИ, вместо того, чтобы оказать давление на руководство компании в связи с дефектами самолетов, и пропускали встречи, касавшиеся вопросов безопасности, говорится в заявлении

Документ является отредактированной версией иска, изначально поданного в суд 30 июня. Истцы получили доступ более чем к 44 тыс. внутренних документов компании, на основе которых сделали свои заключения.

Представитель Boeing сообщил The Wall Street Journal, что компания считает иск необоснованным и будет добиваться прекращения дел.

"Как можно ожидать в случае подобного иска, жалоба рисует одностороннюю и вводящую в заблуждение картину действий Boeing и ее совета директоров в этот период времени", - сообщил представитель компании.

Адвокаты акционеров - государственных пенсионных фондов Нью-Йорка и Колорадо - утверждают, что вопрос о недостаточном внимании директоров к проблемам безопасности имеет значение. В иске говорится, что совет директоров "неустанно фокусировался на контроле за производством MAX и его наращивании" в течение многих лет вместо того, чтобы расследовать ситуации с двумя авиакатастрофами.

Согласно иску, совет директоров провел заседание после первой катастрофы, произошедшей в октябре 2018 года, почти через месяц в формате конференц-звонка, участие в котором было опциональным в связи с приближавшимся Днем благодарения. После второй авиакатастрофы совет директоров сформировал комитет по безопасности самолетов, однако, как утверждают истцы, некоторые из его членов посетили менее четверти всех заседаний.

Представитель Boeing сообщил, что комитет провел встречи почти два десятка раз за пять месяцев после второй аварии, отметив, что все члены комитета посещали те его заседания, на которых принимались какие-либо решения.

В сентябре 2020 года демократы в Палате представителей Конгресса США выпустили доклад, в котором говорится, как ошибки в проектировании лайнеров 737 MAX, слабый контроль со стороны властей и отсутствие прозрачности со стороны авиастроительного концерна и регуляторов привели к двум крупным авиакатастрофам этих самолетов.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения самолета той же модели индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В Boeing выяснили, что причиной обеих катастроф стали нестыковки в работе программного обеспечения системы МCAS, которая не допускает возникновение слишком большого угла атаки (подъема носа самолета) в полете. Разобравшись, авиапроизводитель полностью обновил ПО. В январе 2020 года Boeing опубликовал внутреннюю документацию по 737 MAX и вскоре обнаружил у этой модели новые проблемы.

Дополнительные трудности компании создала пандемия коронавируса, вызвавшая глобальные ограничения полетов и заставившая авиаперевозичков отказываться от заказов на самолеты.