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Россиянин погиб в Паттайе, упав с шестого этажа после ссоры

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин разбился насмерть, выпав с балкона шестого этажа кондоминиума на тайском курорте Паттайя после ссоры, сообщает газета The Nation.

"Ночью 24 декабря в полицию поступило сообщение о смерти мужчины в кондоминиуме Acqua Condominium в районе Джомтьен на юге Паттайи. Погибшим оказался 40-летний россиянин Владимир Джумок, он упал с балкона шестого этажа и получил смертельные травмы головы", - пишет таиландское издание.

По свидетельствам очевидцев, мужчина перед смертью с кем-то ссорился. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, был ли это несчастный случай или убийство. Как сообщает The Nation, тело россиянина будет отправлено в институт судебной медицины для проведения вскрытия и выявления точной причины смерти.

Аналогичный инцидент произошел в Паттайе в сентябре. Тогда российский турист погиб, упав с четвертого этажа отеля на тайском курорте. Отмечалось, что погибший - 35-летний мужчина - приехал в Таиланд заниматься боксом. В ночь накануне гибели он выпивал с друзьями в отеле.

Паттайя Таиланд

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