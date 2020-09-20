Микроавтобус сбил насмерть пожилую россиянку на курорте в Турции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Туристка из России погибла под колесами микроавтобуса на турецком курорте Кемер в провинции Анталья, сообщает газета Milliyet.

По данным издания, 65-летняя россиянка отправилась в воскресенье рано утром из отеля на пляж, на бульваре Ататюрка ее сбил гостиничный микроавтобус, который сдавал назад, в результате туристка попала под транспортное средство. На место происшествия были вызваны спасатели для того, чтобы поднять автобус и извлечь тело туристки. От полученных травм россиянка скончалась.