Подарочный набор из английской рождественской песни в 2018 году в США обойдется в $170 тыс.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах рождественской песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется американцам в этом году более чем в $170,6 тыс., свидетельствуют данные PNC Wealth Management.

"Двенадцать дней Рождества" - английская народная песня о святках (период от католического Рождества (25 декабря) до праздника Богоявления (6 января)). В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках: куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц, девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

Согласно данным PNC, стоимость всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в этом году составляет $170,609 тыс., увеличившись за год на 0,5%, или на $782. Между тем, с момента начала подсчета в 1984 году рост превышает $66,8 тыс., отмечается в сообщении.

Holiday Cheer: '12 Days of Christmas' Gifts Rise Just 0.6 Percent In Price, According To PNC. PNC celebrates 34th year of tallying the cost of the gifts in the classic holiday song. Pear tree, gold, Lords leap; nine gift prices remain flat. Costs trail CPI for 2nd straight year. pic.twitter.com/20FSijIfW0 — Paul Frazier (@pauldfrazier53) 22 декабря 2018 г.

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 35 лет, для его расчета используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники.

Прирост индекса примерно совпадает с темпами потребительской инфляции в США.

В этом году стоимость шести составляющих индекса - горлиц, несушек, певчих птиц, лебедей, молочниц и леди - осталась на прошлогоднем уровне. Золотые кольца подешевели на 9,1%.

Стоимость жилья для куропатки - грушевого дерева - не изменилась. При этом цена самой птицы выросла на 0,9%, в связи с чем куропатка вместе с деревом стоят на 0,1% больше, чем в прошлом году.

Гусыни подорожали на 8,3%; стоимость услуг музыкантов повысилась на 3,5%, лордов - на 3%.