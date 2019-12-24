Больше 60% украинцев не поддержали перенос празднования Рождества на 25 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Лишь каждый четвертый (25%) украинец поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% граждан против такой инициативы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря.

При этом еще 7% опрошенных отметили, что им безразличен этот вопрос, и 4% затруднились ответить на него.

Отмечается, что в динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на западе Украины: 43% ее поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в центре 23% - за и 66% - против, на юге - 15% и 74% соответственно, на востоке - 14% и 74%.

Аудиторией проведенного Социологической группой "Рейтинг" опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2 тыс. респондентов.