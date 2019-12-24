Поиск

Больше 60% украинцев не поддержали перенос празднования Рождества на 25 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Лишь каждый четвертый (25%) украинец поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% граждан против такой инициативы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря.

При этом еще 7% опрошенных отметили, что им безразличен этот вопрос, и 4% затруднились ответить на него.

Отмечается, что в динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на западе Украины: 43% ее поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в центре 23% - за и 66% - против, на юге - 15% и 74% соответственно, на востоке - 14% и 74%.

Аудиторией проведенного Социологической группой "Рейтинг" опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2 тыс. респондентов.

Украина

Новости по теме

Новости

Шойгу рассказал о реализации НАТО новой антироссийской военной концепции

Шойгу рассказал о реализации НАТО новой антироссийской военной концепции

Супруга Елизаветы II выписали из больницы перед Рождеством

Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос

Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

Адвокаты Палаты представителей ищут новые статьи для импичмента Трампу

Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу

Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%

Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');