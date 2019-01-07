Порошенко призвал церкви мира признать новую на Украине

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко обратился к православным церквам мира с призывом признать Православную церковь Украины (ПЦУ).

"Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, упоминать под именем Святейшая церковь Украины, которая имеет свою кафедру в историческом городе Киеве", - сказал он по завершении рождественской литургии в Софийском соборе в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, накануне в Стамбуле предстоятелю новой церкви Украины митрополиту Епифанию был вручен свиток томоса об ее автокефалии.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос 5 января.

В понедельник митрополит Епифаний и Порошенко принесли свиток томоса на службу в Софийский собор. Свиток после литургии будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской ("Малая София").

Сообщалось также, что томос об автокефалии украинской церкви вернут ненадолго в Стамбул на подпись членам синода Константинопольского патриархата. Пока там стоит только подпись патриарха Варфоломея.

Между тем патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) заявил, что на Украине по итогам прошедшего в Киеве собора произошло объединение раскольнических группировок. "Вот произошел так называемый объединительный собор на Украине. По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины Православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились. А Православная церковь как оставалась сама собой, благодатным, духовным организмом, так она и осталась", - отметил он.

Ранее в Московском патриархате заявляли, что православные церкви отказались признавать итоги собора в Киеве.

В минувшую субботу в Русской православной церкви также назвали подписанный в Стамбуле томос бумагой, не обладающая никакой канонической силой.