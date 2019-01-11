В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Константинополю не понравилась активная роль Филарета в руководстве новой церковью Украины

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Константинопольском патриархате считают, что Филарет Денисенко, "почетно действующий духовный наставник" новой церкви Украины, не дает развернуться ее официальному главе Епифанию Думенко в полную силу.

В интервью "Би-Би-Си" архиепископ Даниил, один из экзархов Константинополя, заявил, что Филарету пришло время понять его место в новой церкви.

"Это все, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте возможность делать свое дело", - заявил архиепископ.

По его мнению, сегодня Филарет своими действиями может разрушить то, что строил в течение всей жизни.

Экзарх Константинополя отметил, что, хотя на Украине Филарет и носит титул патриарха "из-за уважения к его старческому возрасту", но для широкой общественности он является бывшим митрополитом Киевским.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний получил томос из рук Вселенского патриарха Варфоломея 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал томос 5 января.

7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток томоса на рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве. После этого томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Константинопольского патриархата, который традиционно собирается 9-го числа каждого месяца.

Представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор ранее заявлял, что томос об автокефалии будет возвращен на Украину безотлагательно после подписи участниками Синода, после чего уже постоянно будет находиться в Киеве. При этом он отметил, что документ действителен после подписи патриархом Варфоломеем, "но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в синоде Константинопольского патриархата".

10 января свиток томоса об автокефалии Православной церкви Украины вернулся на Украину из Стамбула.

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

Митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думенко, 1979 года рождения) до собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

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Теги: РПЦ, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины, ПЦУ

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Константинополю не понравилась активная роль Филарета в руководстве новой церковью Украины

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