Поиск

Санта-Клаус начал развозить подарки на Рождество и побывал в России

Санта-Клаус начал развозить подарки на Рождество и побывал в России
Фото: Reuters

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Санта-Клаус в преддверии Рождества вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.

Первой страной, где побывал Санта-Клаус, стала Россия. Он посетил села Новое Чаплино и Лорино на Чукотке, а также Магадан и Петропавловск-Камчатский, а затем направился на юг.

Сейчас Санта-Клаус летит на своих волшебных санях из Окленда в город Гисборн в Новой Зеландии.

В миреТрамп встретит Рождество во флоридском гольф-клубе, а Джонсон - на карибском островеЧитать подробнее

Он доставил уже 280 млн подарков.

На сайте НОРАД в режиме реального времени показывается путь волшебника. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе бежит олень Рудольф.

Ежегодно для контроля за передвижениями Санта-Клауса и оленя Рудольфа используются десятки РЛС, размещенных в различных районах США и Канады. Кроме того, спутники с инфракрасными сенсорами, находящиеся на геостационарной орбите, также отслеживают их полет, улавливая излучение, исходящее от теплого носа олененка Рудольфа.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой". Но в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.

Санта-Клаус

Новости по теме

Новости

Лукашенко предложил обсуждать углубление интеграции в спокойном режиме

Лукашенко предложил разместить военные самолеты РФ под Минском и Витебском

Шойгу рассказал о реализации НАТО новой антироссийской военной концепции

Шойгу рассказал о реализации НАТО новой антироссийской военной концепции

Больше 60% украинцев не поддержали перенос празднования Рождества на 25 декабря

Супруга Елизаветы II выписали из больницы перед Рождеством

Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос

Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

Адвокаты Палаты представителей ищут новые статьи для импичмента Трампу

Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');