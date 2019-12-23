Шестилетняя британка нашла в рождественской открытке послание от заключенных из Китая

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Шестилетняя Флоренс Уиддикомб обнаружила в рождественской открытке из супермаркета Tesco сообщение с просьбой о помощи от иностранных заключенных из Китая, сообщает Sky News.

"Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям", - приводит телеканал текст из открытки с изображением котенка в красной шапке Санта-Клауса.

Девочка призналась, что посчитала эту надпись чьей-то шуткой.

"Я сидела за столом и подписывала свои открытки для своих друзей, когда открыла одну (открытку - ИФ), и начала смеяться, потому что кто-то уже подписал ее", - рассказала Уиддикомб. По словам девочки, они вместе с матерью они "потратили час, чтобы понять, что к чему".

В то же время в Tesco заявили, что шокированы находкой и начали расследование, а также прекратили сотрудничество с китайской фабрикой, на которой была изготовлена эта открытка.

Как отмечает "Би-би-си", открытка содержала просьбу связаться с журналистом Питером Хамфри, который сам сидел в тюрьме Цинпу. Родители девочки связались с ним, а он - с бывшими заключенными из этой тюрьмы, которые подтвердили существование практики принудительного труда в Цинпу.

"Они прибегли к старому способу - это нечто вроде записки в бутылке, только теперь это рождественская открытка", - сказал журналист, отметив, что с момента его освобождения цензурирование писем из китайских тюрем усилилось.