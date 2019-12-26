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Экипаж британского корабля лишили рождественских праздников ради слежки за кораблем ВМФ РФ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Британский патрульный корабль HMS Tyne в Рождество был экстренно отправлен в море для слежения за прохождением учебного корабля Балтийского флота "Перекоп" через пролив Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот.

Корабль вышел из военно-морской базы еще в канун Рождества и оставался в море в течение праздника до конца прохода российского корабли вблизи британских берегов.

"Оставить наши семьи в это время года особенно тяжело, но обеспечение национальной безопасности не прекращается на Рождество, и у одного из наших дежурных подразделений на праздники были приготовлены сумки и оно готово было выдвинуться", - сказал капитан корабля Джон Брауэтт.

"Члены экипажа вынуждены были в кратчайшие сроки вернуться со всех уголков страны, и, как бы это ни было тяжело для тех, кто оставался дома, мы готовы обеспечивать безопасность Великобритании круглый год", - отметил он.

Со своей стороны министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сказал: "Я благодарен за усилия экипажа HMS Tyne, который выходил в плавание в канун Рождества, помогая защищать наши моря. Это еще один яркий пример неустанных усилий наших вооруженных сил... по защите нашей страны и наших интересов во всем мире".

По данным оборонного ведомства Соединенного Королевства, более 3,5 тыс. военнослужащих ВМФ, морской пехоты и авиации флота либо дежурили, либо готовы были в кратчайшие сроки реагировать на события в стране и за рубежом во время Рождества.

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Великобритания ВМФ РФ

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