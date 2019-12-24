Поиск

Трамп заявил о готовности США к любым "сюрпризам" от Северной Кореи на Рождество

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - США разберутся, что за сюрприз может готовить КНДР для Вашингтона на это Рождество, и отреагируют соответствующим образом, заверил во вторник журналистов президент США Дональд Трамп.

"Все в порядке. Мы узнаем, что там за сюрприз, и успешно примем меры по этому поводу", - сказал он во время общения с прессой в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Мы посмотрим, что произойдет. У всех есть сюрпризы для меня, но посмотрим, что будет. Я займусь ими (неожиданными событиями - ИФ), как только они проявятся", - добавил президент.

При этом он предположил, что на самом деле руководство Северной Кореи вместо ракетного испытания отправит ему, Трампу, подарочную вазу.

Телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на источник, знакомый с настроениями северокорейского руководства, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, которая предполагает, в том числе, отказ от переговоров по денуклеаризации. По словам собеседника телеканала, новая политика КНДР в отношении США, вероятно, является так называемым "рождественским подарком", который Пхеньян обещал преподнести Вашингтону.

Собеседник отмечал, что лидер КНДР Ким Чен Ын занял "выжидательную" позицию в связи с тем, что Трамп оказался политически уязвим из-за процедуры импичмента.

Как подчеркнул источник, если Трамп победит на президентских выборах 2020 года, то северокорейцы могут быть в большей степени готовы к возобновлению переговоров.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двусторонний диалог. "Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

ЛНР сообщила об одностороннем сокращении обменного списка Украиной

Лукашенко опроверг свою причастность к исчезновению белорусских политиков в 90-х

Лукашенко опроверг свою причастность к исчезновению белорусских политиков в 90-х

Лукашенко заверил, что Белоруссия не пропустит вражеские "танки на Москву"

Лукашенко предложил обсуждать углубление интеграции в спокойном режиме

Санта-Клаус начал развозить подарки на Рождество и побывал в России

Санта-Клаус начал развозить подарки на Рождество и побывал в России

Лукашенко предложил разместить военные самолеты РФ под Минском и Витебском

Шойгу рассказал о реализации НАТО новой антироссийской военной концепции

Шойгу рассказал о реализации НАТО новой антироссийской военной концепции

Больше 60% украинцев не поддержали перенос празднования Рождества на 25 декабря

Супруга Елизаветы II выписали из больницы перед Рождеством

Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос

Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');