WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

Киберкомандование США разрабатывает данные меры на случай вмешательства Москвы в выборы 2020 года

Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

По данным собеседников издания, Киберкомандование США (CyberCom) готовит стратегию, которая будет направлена против высших российских чиновников, руководителей служб безопасности и, возможно, некоторых олигархов. Предполагается, что им будут рассылать сообщения, демонстрирующие наличие у американцев доступа к определенной системе или учетной записи с их личной информацией, которая может нанести им ущерб. Сообщение будет предупреждать цель, что, если вмешательство выборов не прекратится, то их ждут последствия. Также отмечается, что рассылка сообщений будет сопровождаться "ограниченной кибероперацией".

Другая возможная стратегия связана с распространением дезинформации, нацеленной на использование соперничества среди российских властных элит. При этом источники отметили, что российский президент Владимир Путин, скорее всего, не станет мишенью CyberCom, потому что это "слишком провокационно".

Собеседники издания указывают, что разрабатываемая стратегия не предполагает попыток повлиять на российское общество в целом из-за низкой эффективности таких мер.

Отмечается, что любая операция, планируемая Киберкомандованием США, будет рассматриваться другими ведомствами, включая Госдепартамент и ЦРУ, и потребует одобрения министра обороны.

Издание напоминает, что впервые США провели наступательную кибероперацию против России в 2018 году во время промежуточных выборов. Целью Киберкомандования США стала компания "Агентство интернет-исследований" (IRA), которую, как утверждалось, "просто отправили в офлайн".

Кроме того, "троллям, а также хакерам, которые работают на российскую военную разведку ГРУ" рассылали сообщения, демонстрирующие, что США известны их настоящие имена и интернет-псевдонимы. Эту часть операции 2018 года издание сравнивает с новой стратегией, которую CyberCom намерено применять в ходе предстоящих президентских выборов.

Российский след в американских выборах

Незадолго до президентских выборов в США в 2016 году, а затем и после Дональда Трампа начали обвинять в сговоре с Москвой ради избрания президентом. Американские спецслужбы обвинили российское государство в причастности ко взлому серверов руководства Демократической партии летом 2016 года и в сливе в открытый доступ переписки демократов. Впоследствии Минюст США ввел санкции в отношении предполагаемых сотрудников российских спецслужб, подозреваемых в причастности к этому взлому.

Предполагаемое вмешательство Москвы расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. Весной 2019 года он опубликовал итоговый доклад, из которого следовало, что сговора Трампа с Москвой в связи с выборами не было, но российское вмешательство было, в том числе с помощью интернет-троллей.