Расследование спецпрокурора Мюллера обошлось США в $32 млн

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, занявшее почти два года, обошлось Минюсту США в $32 млн, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные ведомства.

Работа сотрудников Мюллера - а это 19 юристов и 40 агентов ФБР, а также аналитики и бухгалтеры-криминалисты - стоила $2,45 млн.

Еще до публикации данных о расходах президент США Дональд Трамп утверждал, что на него потратили более $40 млн. Как отмечает телеканал, Минюст раскрыл информацию о расходах на расследование на несколько недель позже, чем ожидалось. Когда Мюллер выступал в двух комитетах конгресса США с докладом о проделанной работе, эти цифры не были известны и конгрессмены не смогли задать ему вопросы по этой теме.

Между тем, председатель юридического комитета палаты представителей США Джерри Надлер напоминал, что в результате расследования были предъявлены обвинения нескольким лицам, которые выплатят штрафы по решению суда. Так в случае с Полом Манафортом (бывшим главой предвыборного штаба Трампа - ИФ) удалось получить $42 млн, "поэтому стоимость расследования для налогоплательщиков близка к нулю".

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа.

В результате расследования были предъявлены более 100 обвинений в отношении 34 физических лиц и трех компаний.

Мюллер в своих семичасовых показаниях перед Конгрессом США в июле не оправдал Трампа в препятствии правосудию, но и не выдвинул обвинений в его адрес. Спецпрокурор продолжал настаивать, что Россия пыталась влиять на выборы в США, что Москва неоднократно отрицала и требовала предоставить доказательства,