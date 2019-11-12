Лавров ответил шуткой на вопрос о подготовке России к выборам в США в 2020 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос о президентских выборах в США в 2020 году.

"Мы решим эту проблему, не волнуйтесь", - сказал Лавров на Парижском форуме мира во вторник, отвечая на вопрос о том, как Россия готовится к предстоящим в следующем году выборам в США, после чего рассмеялся.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Российский след в американских выборах

Незадолго до президентских выборов в США в 2016 году, а затем и после Дональда Трампа начали обвинять в сговоре с Москвой ради избрания президентом. Американские спецслужбы обвинили российское государство в причастности ко взлому серверов руководства Демократической партии летом 2016 года и в сливе в открытый доступ переписки демократов. Впоследствии Минюст США ввел санкции в отношении предполагаемых сотрудников российских спецслужб, подозреваемых в причастности к этому взлому.

Предполагаемое вмешательство Москвы расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. Весной 2019 года он опубликовал итоговый доклад, из которого следовало, что сговора Трампа с Москвой в связи с выборами не было, но российское вмешательство было, в том числе с помощью интернет-троллей.