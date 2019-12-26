Ливия попросит Турцию о военной помощи в случае эскалации в Триполи

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство национального согласия Ливии Файеза Сарраджа официально обратится за помощью к Турции в случае дальнейшего обострения ситуации в районе Триполи, сообщает ABC News со ссылкой на Assocaited Press.

СМИ также приводят заявления главы МВД Ливии Фатхи Башаги, который пообещал, что Ливия направит официальный запрос турецкому руководству с просьбой оказать военную поддержку и изгнать "призраки сил наемников".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит на рассмотрение парламента законопроект об отправке в Ливию военного контингента. По прогнозу президента, парламент проголосует по законопроекту в январе 2020 года. Вероятно, это произойдет 8 или 9 января.

"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги", - сказал Эрдоган.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Халифа Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.