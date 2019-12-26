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Киев и Донбасс передадут друг другу около 200 пленных 29 декабря

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Киев и Донбасс в воскресенье, 29 декабря, передадут друг другу чуть более 200 пленных в рамках "Большого обмена", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже, сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации минских переговоров.

"По итогам видеоконференции (контактной группы по Донбассу, где обсуждался обмен пленными - ИФ) стороны договорились о гибкой формуле обмена. Это стало компромиссным вариантом, поскольку откладывать процедуру далее из-за такого рода технических причин было нельзя. Стороны должны были до нового года реализовать решение "Нормандского саммита". Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене", - сказал источник.

По его словам, "при составлении списков на обмен были допущены небрежности". "Так, в списках оказались осужденные на Украине за превышение должностных полномочий уроженцы Киева. Они оказались в числе тех, кто отказался от участия в обмене", - сказал источник.

Таким образом, прежде чем приступить к процедуре обмена, 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ, пояснил собеседник агентства.

"Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными - ИФ). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек", - сказал источник.

В то же время ранее предполагалась обменять порядка 300 человек.

Парижский саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря. Позднее президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в этом мероприятии, сказал, что в рамках договоренностей об обмене удерживаемыми лицами, достигнутыми на саммите, на родину до конца года могут вернуться 72 украинца, удерживаемые на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

Украина Донбасс

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