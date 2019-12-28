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ДНР подтвердила проведение обмена между Киевом и Донбассом 29 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, заявила "Интерфаксу" омбудсмен ДНР Дарья Морозова в субботу.

По ее словам, стороны согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных" до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки".

Кроме того, источник, знакомый с ситуацией сообщил "Интерфаксу", что процесс будет проходить близ контрольно-пропускного пункта "Майорск" в нейтральной зоне.

"Мы отдаем украинской стороне 55 человек, это окончательная цифра, - сообщил он. - По количеству людей, которых должны передать нам с украинской стороны, число будет уточняться после верификации, которую проводит координатор Тони Фриш".

В миреКиев и Донбасс передадут друг другу около 200 пленных 29 декабряЧитать подробнее

Ранее источник в группе по организации минских переговоров сообщал "Интерфаксу", что Киев и Донбасс в воскресенье передадут друг другу чуть более 200 пленных в рамках "Большого обмена", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже.

Парижский саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря. Позднее президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в этом мероприятии, сказал, что в рамках договоренностей об обмене удерживаемыми лицами, достигнутыми на саммите, на родину до конца года могут вернуться 72 украинца, удерживаемые на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

Украина Донбасс ДНР

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