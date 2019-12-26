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Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не допустить "резни" в Идлибе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг призвал РФ, Сирию и Иран не предпринимать действий, способных привести к гибели мирных жителей сирийской провинции Идлиб.

"Россия, Сирия и Иран уже убивают или собираются убить тысячи невинных граждан в провинции Идлиб. Не делайте этого!" - написал Трамп в твиттере. При этом, по его мнению, "Турция прилагает все усилия, чтобы остановить резню".

Ранее в декабре постпред США при ООН Келли Крафт призвала сирийские правительственные силы воздержаться от "рождественского" наступления в Идлибе.

Ранее на этой неделе сообщалось, что военные ведут наступление по нескольким направлениям, чтобы окружить город. В боях, в частности, участвует 25-я дивизия сирийского военного спецназа. Это элитное подразделение специализируется на наступательных операциях.

Через город Маарат-эн-Нуман в провинции Идлиб проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо. Именно поэтому военным, стремящимся восстановить контроль над этой автомагистралью, важно взять город под контроль. Поддержку сирийским правительственным войскам, по сообщению ряда СМИ, оказывают иранские военные советники.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.

Дональд Трамп Идлиб Сирия Иран

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