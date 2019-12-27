Президенты США и Египта высказались против вмешательства других стран в дела Ливии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе состоявшейся телефонной беседы высказались против иностранного вмешательства во внутриполитический ливийский конфликт, сообщил Белый дом.

"Лидеры двух стран обсудили важные региональные и двухсторонние вопросы. Что касается Ливии, то они выступили против использования иностранных сил, и согласились, что стороны (конфликта - ИФ) должны срочно предпринять шаги по урегулированию конфликта, пока контроль над Ливией не перешел иностранным игрокам", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила газета "Дейли сабах", правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи.

Газета, ссылаясь на слова представителя ливийского руководства, пишет, что в направленном Анкаре официальном запросе указывается о необходимости турецкой помощи "в воздухе, на суше и на море". О том, какая конкретно помощь Турции нужна признанным ООН властям Ливии, не сообщается.

Ранее в Триполи заявляли, что направят такой запрос в случае дальнейшей эскалации вооружённого конфликта с наступающей на столицу Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В Анкаре заявляли, что в начале января будут готовы одобрить оказание военной помощи Триполи.