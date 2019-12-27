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До 28 выросло число жертв тайфуна на Филиппинах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах выросло до 28 человек, сообщает Associated Press.

По данным агентства, еще 12 человек числятся пропавшими без вести.

Тайфун "Фанфон", известный на Филиппинах под названием "Урсула", ударил по островному государству ранее на этой неделе. Он вызвал сильный ветер, ливни, оползни.

Тысячи человек не смогли попасть домой на Рождество из-за тайфуна, многие провели праздник в эвакуационных центрах.

Были отменены десятки международных и внутренних рейсов в регион и из него.

Филиппины тайфун Фанфон

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