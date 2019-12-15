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Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на Филиппинах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.

Оно зафиксировано на острове Минданао на юге Филиппинского архипелага.

Изначально американские геологи посчитали, что речь идет о магнитуде 6,9, однако позднее изменили данные. Угрозы цунами нет, утверждают они.

При этом в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии полагают, что ущерб от землетрясения будет.

Когда начались подземные толчки, жители густонаселенного города Давао стали выбегать из своих домов и ресторанов.

В октябре при землетрясениях на Минданао погибли два десятка человек. Были сильно повреждены здания школ, жилых домов. Многим филиппинцам пришлось переехать в убежища из-за того, что землетрясения разрушили их дома.

Филиппины Минданао

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