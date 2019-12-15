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Ребенок погиб при землетрясении на Филиппинах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Один ребенок погиб при обрушении здания на Филиппинах во время землетрясения на острове Минданао, сообщают западные СМИ.

В миреЗемлетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на ФилиппинахЧитать подробнее

В настоящее время на острове идет спасательная операция.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 90 км от города Давао. Его магнитуда составила 6,8. Угрозы цунами нет.

Когда начались подземные толчки, жители Давао стали выбегать из своих домов и ресторанов.

В октябре при землетрясениях на Минданао погибли два десятка человек. Были сильно повреждены здания школ, жилых домов. Многим филиппинцам пришлось переехать в убежища из-за того, что землетрясения разрушили их дома.

Филиппины

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