Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Пассажирский самолет разбился сразу после взлета в Алма-Ате. Погибли не менее 14 человек. Самолет пробил ограждение аэропорта и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.

– Запущенные с космодрома Плесецк спутники выведены на орбиту. Ракета "Рокот" вывела их в космос в ночь на пятницу. Среди них три аппарата связи "Гонец-М" и один военный спутник.

– Нетаньяху официально победил на выборах главы "Ликуда". Действующий премьер-министр Израиля набрал более 70% голосов. В случае победы "Ликуда" в парламентских выборах Нетаньяху может остаться главой правительства.

– Ливия попросила Турцию о военной помощи на суше, в воздухе и на море. Правительство национального согласия, признанное ООН, борется с армией генерала Халифы Хафтара. США и Египет осудили любое военное вмешательство в дела Ливии.

– Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова. Ранее Кадыров вызвал Емельяненко на бой через соцсети. Емельяненко предложил ему выбрать правила и место поединка.