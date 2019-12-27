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Нетаньяху официально победил на выборах главы "Ликуда"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одержал уверенную победу на выборах лидера правящей партии "Ликуд".

Официальные результаты показали, что Нетаньяху набрал 72,5% голосов. В то время как его основной соперник Гидеон Саар получил 27,5% голосов избирателей.

Ранее Нетаньяху объявил о своей победе.

"Большая победа! Спасибо друзьям и членам "Ликуда" за доверие, поддержку и любовь. С Божьей помощью я приведу "Ликуд" к великой победе на предстоящих выборах и продолжу вести государство Израиль к беспрецедентным достижениям", - написал Нетаньяху в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что согласно экзит-полам, за Нетаньяху отдали голоса более 71% членов его партии, Саар получил менее 29%.

Отмечается, что явка среди 116 тыс. членов партии составила чуть менее 50%.

Таким образом именно Нетаньяху поведёт "Ликуд" на следующие парламентские выборы и в случае победы на них сможет и дальше оставаться во главе правительства.

Израиль Биньямин Нетаньяху Ликуд

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