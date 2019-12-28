Казахстан передаст черный ящик с рухнувшего под Алма-Атой самолета в Москву

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Черный ящик с рухнувшего под Алма-Атой самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air будет передан для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет в Москву в воскресенье, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

"Сегодня вечером, в 18.40 (по времени НСТ) с Москвы прилетает эксперт в Алма-Атой. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москва", - сообщил Камалиев на пресс-конференции в субботу.