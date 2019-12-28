Приостановленные рейсы Bek Air из Нур-Султана в Алма-Ату компенсируют поездом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительный поезд сообщением Нур-Султан - Алма-Ата запустят для пассажиров авиакомпании Bek Air, деятельность которой приостановлена после крушения самолета, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Поезд отправится 30 декабря 2019 года в 22:03 со станции "Нур-Султан-1" и прибудет на станцию "Алматы-2" в 17:30 31 декабря 2019 года, уточняется в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что отменено порядка ста авиарейсов Bek Air, перелеты возобновятся не раньше 10 января. Это произошло после того, как под Алма-Атой потерпел крушение самолет Fokker-100, направлявшийся в Нур-Султан. В пятницу утром после вылета борт потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января.