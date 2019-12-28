Bek Air возобновит работу после авиакатастрофы в Казахстане не ранее 10 января

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Деятельность авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение под Алма-Атой накануне, возобновится не ранее 10 января, сообщил руководитель АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.

"Сертификат эксплуатанта может быть возобновлен не ранее 10 января. Только после того, как будет выполнена работа по расследованию. Помимо этого будет проведена работа с привлечением международных инспекторов, только после этого, на основе их отчета, будут предприняты дальнейшие действия", - сказал Гриффитс на пресс-конференции в субботу в Нур-Султане.

По его словам, это может занять от 14 до 21 дня.

Как сообщалось, в пятницу после крушения Fokker-100 под Алма-Атой авиационные власти Казахстана временно приостановили деятельность компании Bek Air и эксплуатацию Fokker-100.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января.