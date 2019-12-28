Помилованный грузинский врач рассказал о причинах поездки в Южную Осетию

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Помилованный президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым грузинский врач Важа Гаприндашвили заявил, что на подконтрольной Цхинвали территории оказался, чтобы помочь одному из своих пациентов.

"Главной причиной было то, что я хотел навестить моего больного. Простите, но, к сожалению, не могу назвать его фамилию и где он живет, так как у этого человека возникнут проблемы", - сказал Гаприндашвили в субботу на пресс-конференции в Тбилиси.

По его словам, когда его задержали российские пограничники, он не сказал им о пациенте и заявил, что хотел посетить церковь, расположенную в селе Монастери Ахалгорского района (в Южной Осетии называют Ленингорским районом).

Гаприндашвили отметил, что сам написал письмо с просьбой о помиловании, однако не ожидал, что его освободят. Как заявляет Гаприндашвили, в письме он не признал, что нарушил границу Южной Осетии.

Что касается условий содержания в цхинвальской тюрьме, то, по его словам, с грузинскими и с другими гражданами в изоляторе обходятся нормально. "Никакого особого давления или какого-то плохого отношения я там не видел. Со стороны местных сотрудников охраны не было никакой агрессии или плохого отношения", - отметил он.

При этом врач рассказал, что простые жители Южной Осетии пытались оказать ему всяческую поддержку, за что он им благодарен.

Гаприндашвили был задержан в Южной Осетии 9 ноября. В связи с его задержанием власти Грузии обратились к международным организациям, включая ООН и ОБСЕ, с призывом оказать содействие в освобождении врача. Вопрос обсуждался на последнем раунде международных женевских дискуссий по Закавказью и на встрече спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураба Абашидзе с российским сенатором Григорием Карасиным в Праге.

20 декабря суд Южной Осетии приговорил Гаприндашвили к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения. С просьбой к российской стороне помочь в вопросе освобождения Гаприндашвили ранее обратились и представители грузинской оппозиционной партии "Альянс патриотов", а также лидер партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе, которая заявила в субботу, комментируя решение Бибилова, что в вопросе освобождения Гаприндашвили нельзя отрицать участие российской стороны.

"Очень много людей переживали за врача, и очень важный вклад внесли (замглавы МИД РФ) Андрей Руденко и (председатель комитета по международным делам Совета Федерации) Константин Косачев. Лично я выражаю им благодарность, так как знаю, что они были очень настроены на то, чтобы Гаприндашвили был освобожден как можно скорее", - сказала Бурджанадзе.

Ранее в субботу решение президента Южной Осетии о помиловании грузинского врача приветствовали в Евросоюзе.