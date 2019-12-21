США призвали немедленно освободить грузинского врача Гаприндашвили, осужденного в Южной Осетии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки призывают власти Южной Осетии немедленно освободить задержанного в ноябре за нарушение границы грузинского врача Важу Гаприндашвили, озвучило посольство США в Грузии позицию Вашингтона в ночь на субботу.

В заявлении, которое распространило посольство США, также звучит призыв к России оказать влияние на цхинвальские власти в этом вопросе.

"Правительство США не признает де-факто власти оккупированного региона Южной Осетии и легитимность вынесенного Гаприндашвили приговора. Мы вновь призываем де-факто власти (Южной Осетии) и лица в Российской Федерации, которые имеют на них (руководство Южной Осетии) влияние, немедленно освободить врача Гаприндашвили", - сказано в заявлении.

В заявлении говорится, что США рассматривают данный "печальный случай", как "очередной симптом более большой проблемы".

Ранее в пятницу посол Германии в Грузии Хуберт Книрш в беседе с журналистами выразил надежду, что власти Южной Осетии, несмотря на вынесенный приговор, все же освободят Гаприндашвили в ближайшее время.

"Я надеюсь, что мы найдем гуманитарный выход по вопросу врача Важи Гаприндашвили", - заявил Книрш.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал вынесенный цхинвальским судом приговор Гаприндашвили провокационным.

"Это категорически неприемлемо и еще раз подтверждает, что его незаконное задержание было целенаправленной провокацией, но мы это так не оставим", - заявил Залкалиани журналистам, комментируя информацию о том, что Гаприндашвили осужден в Южной Осетии на 1 год и 9 месяцев тюремного заключения.

По словам главы грузинского внешнеполитического ведомства, Грузия максимально задействует "все существующие и несуществующие механизмы" для освобождения Гаприндашвили.

При этом глава МИД заявил, что грузинская сторона задействует план действий, который существовал на случай подобного "плохого сценария".

По словам Залкалиани, он немедленно проведет телефонные беседы с сопредседателями международных женевских дискуссий по Закавказью, а также свяжется с международными организациями, ОБСЕ, ООН, Евросоюзом для того, чтобы были задействованы все механизмы для освобождения Гаприндашвили.