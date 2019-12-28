Глава Южной Осетии помиловал грузинского врача, осужденного за нарушение границы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал в субботу указ о помиловании гражданина Грузии Важу Гаприндашвили, нарушившего госграницу и осужденного за это южноосетинским судом.

"В соответствии с пунктом 38 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия, руководствуясь принципами гуманности, с учетом личного ходатайства и в силу оказания содействия следствию постановляю: помиловать осужденного Гаприндашвили Важу Джондоевича, 1961 года рождения, гражданина Республики Грузия, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном сайте.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Гаприндашвили был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября. В пресс-службе КГБ Южной Осетии позже сообщили, что в отношении Гаприндашвили возбуждено уголовное дело по ст.322 УК РФ (незаконное пересечение границы).

Грузинские СМИ утверждают, что на территории Южной Осетии врач оказался, чтобы помочь одному из пациентов.

20 декабря стало известно, что Гаприндашвили приговорен судом в Южной Осетии к одному году и девяти месяцам лишения свободы. В МИД Грузии назвали этот приговор провокацией.