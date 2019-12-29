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Женщина и двое детей погибли из-за схода лавины в итальянских Альпах

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В результате схода лавины в районе итальянского горнолыжного курорта Валь-Пассирия погибли туристка из Германии, ее семилетняя дочь и еще одна девочка того же возраста, сообщает ANSA.

По данным агентства, мать и дочь погибли на месте. Вторая девочка скончалась в больнице.

Как отмечается, лавина сошла на группу туристов из Германии накануне, 28 декабря. Лыжники в тот момент находились на трассе.

ANSA подчеркивает, что всего за прошедшие сутки в итальянском регионе Трентино — Альто-Адидже сошли четыре лавины. Там действует третий уровень лавинной опасности из пяти.

Вместе с тем Томас Константин Стечер, директор канатной дороги в Валь Сеналес, заявил, что сотрудники проверяли лавинную обстановку утром и опасностей не было обнаружено, "иначе бы они не открыли спуск в долину". Он не исключил, что сход лавины вызвали лыжники, находившиеся вне их трассы.

Италия Альпы

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