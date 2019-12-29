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Четвертый за сутки лыжник погиб в итальянских Альпах

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии лыжник погиб в результате схода лавины утром в воскресенье, сообщает агентство Associated Press.

Это уже четвертый смертельный случай в итальянских Альпах за последние за сутки. Накануне под лавину попала группа лыжников из Германии, в результате погибли две семилетние девочки и мать одной из них. Предстоит проверить, можно ли было спрогнозировать сход лавины и заранее закрыть трассу.

Риск схода лавин в итальянских Альпах вырос из-за сильного ветра. При этом, как отмечает Associated Press, в связи с праздниками сейчас там много отдыхающих.

Италия

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