В ДНР недосчитались нескольких своих сторонников из списка на обмен

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Киев вернул в Донецк не всех участников согласованного списка "большого обмена", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Списки предусматривали возвращение 87 сторонников ДНР, однако вернулись не все. По какой причине - отказались от обмена или Киев не стал их выдавать, пока не установлено", - сказал источник.

Со своей стороны руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что севастополец Степан Резуник, задержанный на Украине по подозрению в участии в незаконных формированиях, возвращается домой в результате обмена.

"Степан вышел со мной на связь и сказал, что находится уже в автобусе. Его почему-то обменяли по спискам ДНР. Очень надеюсь, что Новый год он встретит в кругу семьи", - сказал Молохов агентству "Интерфакс" в воскресенье.

По словам Молохова, Резуник был волонтером - оказывал гуманитарную помощь пострадавшим жителям Донбасса и не участвовал ни в каких военных акциях.

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