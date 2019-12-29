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Представитель ЛНР сообщила о возвращении Киевом российских добровольцев

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Среди людей, освобожденных в рамках обмена пленными между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой, есть добровольцы из Российской Федерации, воевавшие на стороне Донбасса, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.

"Списки (освобожденных пленных - ИФ) разные, там и граждане Российской Федерации, которые добровольцами приехали к нам в республику, там есть граждане другого государства", - сообщила Кобцева в воскресенье журналиста и по итогам обмена пленными.

По ее словам, в данный момент автобус с освобожденными из плена сторонниками ЛНР направляется в Луганск.

"В принципе, можно сказать, что обмен выполнен в полном объеме в соответствии со списками всех установленных на всех установленных", - добавила представитель ЛНР.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник назвал победой Донбасса состоявшийся в воскресенье обмен. "Очередная победа Донбасса прямо в канун Нового года. Наши люди наконец-то возвращаются домой", - написал Пасечник в твиттере.

Глава ЛНР также выразил благодарность "каждому, кто принял участие в непростых переговорах"

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