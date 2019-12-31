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Украина собралась получать от транзита газа $2-3 млрд ежегодно

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд ежегодно, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Как сообщает правительственный портал, по итогам переговоров по транзиту российского газа он отметил, что "одним из условий Украины во время переговоров было уплата $2,9 млрд от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги мы уже получили. Плюс, с учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно".

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В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул важность подписания пятилетнего контракта по транзиту российского газа в Европу.

"Наша команда защитила национальные интересы Украины, мы получили приемлемые условия по газовому контракту. При подписании этого документа мы руководствовались приоритетами энергетической безопасности Украины и благосостояния наших людей. Благодаря подписанию контракта Украина сохранит стабильность на отечественном и европейском рынке газа. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке ", - приводит слова Гончарука портал.

Минимальные гарантированные объемы прокачки будут 65 млрд м куб газа в первый год и 40 млрд м куб на следующие четыре года. При этом фактические объемы могут быть выше.

Украина газ

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