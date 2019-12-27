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"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил перечисление ПАО "Газпром" (РФ) $2,918 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом он написал в фейсбуке.

Как сообщалось, 20 декабря в Минске был подписан межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия. Он предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

Газпром Нафтогаз Украины

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