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Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Подписание президентом США Дональдом Трампом законов "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок снаряжения гонконгской полиции осложнило процесс американо-китайских переговоров по торговой сделке, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на источник.

"Источник, близкий к переговорной команде Трампа, сказал, что китайская сделка теперь застопорилась из-за законодательства по Гонконгу", - говорится в материале.

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Также отмечается, что теперь необходимо время, чтобы негативное влияние этого шага на внутриполитическую обстановку в Китае сгладилось. Так, по сообщениям источников Axios, подписание первой фазы торгового соглашения между двумя странами может произойти "самое ранее - в конце текущего года".

В то же время авторы полагают, что Трамп воздержится от очередного превышения тарифов, запланированного на 15 декабря, чтобы сохранить возможность заключения сделки.

Портал пишет, ссылаясь на два близких к переговорам источников, что "остаются некоторые другие существенные препятствия" на пути к заключению первой фазы соглашения. К ним относятся, в частности, выполнение требований Китая об отмене или снижении уровня ранее введенных Вашингтоном пошлин на китайские товары, а также вопросы о механизме контроля над соблюдением китайской стороной условий соглашения и гарантиях закупок Китаем американской сельхозпродукции.

Подписание Трампом законов по Гонконгу вызвало крайне негативную реакцию Пекина.

Так замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн передал послу США в Китае Терри Брэнстеду требование о прекращении вмешательства США в дела страны, отметив, что подписание законов является "грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений, является неприкрытой демонстрацией гегемонии".

Министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, напоминал ранее, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительный 15-процентный тариф на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

США Китай Гонконг

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