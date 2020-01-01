Полиция Гонконга задержала более 400 протестующих

Новогодний Марш солидарности в Гонконге Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Гонконге 1 января прошел Новогодний марш солидарности, в котором, по оценке организаторов, участвовали более 1,03 млн человек, пишет South China Morning Post. За день полицейские задержали больше 400 нарушителей, сообщил источник издания в полиции. Акция завершилась досрочно по требованиям полиции.

Протестующие требовали расследования задержаний участников предыдущих акций, расследования действий полиции, амнистии для всех арестованных, а также введения всеобщего избирательного права.

По оценкам организаторов, Фронта за гражданские права человека, численность марша превысила численность одного из первых массовых протестов. 9 июня 2019 года на акцию против планов администрации добиться принятия закона об экстрадиции преступников на материковую часть Китая, вышли 1,03 млн человек. Организаторы заявили, что 1 января протестующих было еще больше, но добавили, что точно определить численность шествия было трудно из-за требования полиции его свернуть.

По оценкам полиции, на 17:15 по местному времени в шествии участвовало 47 000 человек, и еще около 13 000 оставались у точки сбора и начала демонстрации.

Полицейские потребовали досрочно прекратить шествие из-за радикальных действий некоторых протестующих. В частности, они разбили окна в трех отделениях банка HSBC, разгромили несколько магазинов, пытались блокировать дороги или устраивать шествие по несогласованному маршруту и бросали бутылки с зажигательной смесью. В целом представители властей сочли допущенные нарушения незначительными.

В ночь на 1 января в Гонконге прошли столкновения протестующих с полицейскими. Полиция применяла против участников беспорядков слезоточивый газ и водометы. В полиции силовые методы по разгону толпы назвали минимальными, но необходимыми, передает АР.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. С тех пор администрация города выполнила первое требование протестующих и отозвала из парламента законопроект об экстрадиции в Китай. Однако акции в городе продолжаются и их участники требуют реформы избирательного законодательства, расследования задержаний протестующих и нападений на них и расследования жестких действий полиции на этих акциях.

Из-за демонстраций, участники которых пытаются перекрыть автотрассы и железнодорожные пути, в Гонконге снизился туристический поток и ухудшились доходы торговцев. В городе не раз отменяли крупные деловые, спортивные и культурные мероприятия.

1 января впервые за десять лет в городе отменили традиционные масштабные фейерверки. Их заменили световым шоу с элементами пиротехники. Ночью на улицах города было меньше отдыхающих, чем обычно, а протестующие выстраивались в длинные цепочки и призывали всех к ним присоединяться.