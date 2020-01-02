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В доме бывшего главы Nissan в Токио прошли обыски

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Японская прокуратура провела обыски в доме бывшего главы Nissan Карлоса Гона в Токио после его отъезда в Ливан, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Кадры с обысками в доме Гона опубликовали японские СМИ. По их данным, обыски проводились из-за подозрений, что Гон покинул Японию незаконно.

Во вторник, 31 декабря, стало известно, что Гон, который имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в Ливан. По словам бывшего главы Nissan, ожидавшего суда в Японии, в Ливан он отправился, так как считает японскую судебную систему несправедливой и желает избежать политического преследования.

Между Японией и Ливаном нет договора об экстрадиции. Японские СМИ сообщают, что официально выезд Гона из Японии зарегистрирован не был. Адвокаты Гона утверждают, что все его паспорта находятся у них. В то же время, по данным японских СМИ, у Гона есть два паспорта Франции.

Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам Гон отрицает все обвинения.

5 марта Токийский суд решил удовлетворить прошение адвокатов Гона на его освобождение под залог и позднее отклонил апелляцию, поданную на это решение прокуратурой.

Nissan Карлос Гон Япония Токио Ливан

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