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Тегеран обвинил США в попытках помешать совместным учениям РФ, Ирана и Китая

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - США и их союзники пытались создать помехи для совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая, сообщает в четверг агентство Tasnim со ссылкой на командующего иранских ВМС контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

"В ходе совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное совещание с целью помешать процессу совместных военных учений с нашими двумя союзниками", - сказал Ханзади. Он отметил, что реализацию этих планов Запада удалось сорвать.

Иран, Россия и Китай в конце декабря провели совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. Активная фаза маневров стартовала 28 декабря. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, учения были направлены на поддержание безопасности в регионе.

Учения вызвали негативную реакцию со стороны Вашингтона. Представитель Госдепа США заявил газете Financial Times, что Ирану следует "подумать дважды" прежде чем проводить подобные учения, а действия Тегерана "должны вызывать беспокойство у всех стран, заинтересованных в сохранении свободы навигации в регионе".

Иран Китай Хоссейн Ханзади США

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