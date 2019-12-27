Активная фаза морских учений РФ, Ирана и Китая начнется 28 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Активная фаза совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в северной части Индийского океана стартует в субботу, 28 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Балтийского флота.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" зашел на стоянку в иранский порт Чахбехар.

В четверг, 26 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане осуществляются на законных основаниях, открыто и легально.

"Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом", - сказала Захарова. Она отметила, что "это сотрудничество, взаимодействие строится на двусторонней, многосторонних основах, но исключительно на правовой основе".

Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе с 27 по 30 декабря, сообщило ранее агентство ИРНА со ссылкой на представителя Вооруженных сил Ирана Абольфазля Шекарчи. Шекарчи отметил, что этот регион - одна из ключевых зон для мировой торговли, и его безопасность критически важна.

В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.

В августе Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией состоятся до конца марта 2020 года. Позднее стало известно, что в учениях также примет участие Китай.