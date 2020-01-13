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Советник Трампа назвал Китай и Россию главными угрозами для США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Главную угрозу Соединенным Штатам в настоящее время представляют Китай и Россия, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью порталу Axios.

"Две самые большие угрозы для Америки в соответствии с национальной оборонной стратегией исходят от равных конкурентов - Китая и России", - сказал чиновник.

При этом он подчеркнул, что "Соединенные Штаты никогда не сталкивались с таким равным соперником, как Китай". Свой вывод он мотивировал численностью населения КНР, его политической системой, а также его "глобальными амбициями и четкой целью доминировать в мировой торговле и экономике". Поэтому, по словам О'Брайена, "Китай должен восприниматься очень серьезно".

"Мы должны быть достаточно сильны, чтобы никто не посмел бросить нам вызов в военном отношении, включая КНР", - подчеркнул он.

В том же интервью О'Брайен сообщил, что администрация президента США предложила Северной Корее возобновить переговоры по денуклеаризации, которые прекратились после октябрьских переговоров в Стокгольме.

США Китай Россия Роберт О'Брайен

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