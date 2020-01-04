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Шиитское ополчение Ирака: авиаудар США поразил автоколонну с медработниками

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Удар, нанесенный США к северу от иракской столицы, пришелся на колонну автомашин, перевозивших медицинских работников, а не командный состав боевиков, как ранее информировали некоторые СМИ, сообщили представители шиитского ополчения Ирака, известного как Силы народной мобилизации (СНМ).
"Источники с места (нанесения удара - ИФ) утверждают, что удар был нанесен по колонне медиков СНМ вблизи стадиона Таджи в Багдаде", - говорится в распространенном заявлении.
США нанесли авиаудар к северу от иракской столицы, сообщило ранее в субботу иракское телевидение.
Предполагается, что мишенью была автоколонна СНМ - военизированной группировки, существенную часть которой составляют мусульмане-шииты.
По данным некоторых СМИ, которые ссылаются на иракские армейские источники, в результате удара погибли шесть человек, еще три человека получили тяжелые ранения.
СМИ отмечают, что на месте нанесения удара замечены две или три горящие автомашины из состава автоколонны.
Сообщения о новом ударе США поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.

США Ирак Авиаудар Цель

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