Трамп обвинил Сулеймани в причастности к гибели миллионов человек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ликвидированный командующий иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани тем или иным образом имел отношение к гибели миллионов человек, включая граждан США.

"Он был прямым или косвенным образом ответственным за гибель миллионов человек, в том числе значительного числа протестующих, недавно убитых в самом Иране", - написал он в твиттере.

"Генерал Касем Сулеймани за долгое время убил или серьезно ранил тысячи американцев и планировал убить намного больше... но попался!" - отметил американский лидер.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2020 г.

Ранее в твиттере Трамп выступил с утверждением, что, хотя Иран не побеждал в войне, но никогда не терпел неудачу с переговорами. Пояснять свою мысль американский лидер тогда не стал.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. Он объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью генерала. Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каана новым командующим спецподразделением "Кудс".

После известий о гибели Сулеймани иранцы вышли на улицы городов, чтобы отдать ему дань уважения. Демонстранты несли в руках портреты убитого генерала и скандировали антиамериканские лозунги.