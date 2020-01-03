Поиск

Трамп обвинил Сулеймани в причастности к гибели миллионов человек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ликвидированный командующий иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани тем или иным образом имел отношение к гибели миллионов человек, включая граждан США.

"Он был прямым или косвенным образом ответственным за гибель миллионов человек, в том числе значительного числа протестующих, недавно убитых в самом Иране", - написал он в твиттере.

"Генерал Касем Сулеймани за долгое время убил или серьезно ранил тысячи американцев и планировал убить намного больше... но попался!" - отметил американский лидер.

Ранее в твиттере Трамп выступил с утверждением, что, хотя Иран не побеждал в войне, но никогда не терпел неудачу с переговорами. Пояснять свою мысль американский лидер тогда не стал.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. Он объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью генерала. Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каана новым командующим спецподразделением "Кудс".

После известий о гибели Сулеймани иранцы вышли на улицы городов, чтобы отдать ему дань уважения. Демонстранты несли в руках портреты убитого генерала и скандировали антиамериканские лозунги.

США Дональд Трамп Иран КСИР Касем Сулеймани

Новости по теме

Новости

Во Франции четверо прохожих получили ранения при нападении человека с ножом

Иранцы вышли на улицы почтить память убитого генерала Сулеймани

Иранцы вышли на улицы почтить память убитого генерала Сулеймани

Лидер Ирана назначил нового командующего спецподразделением "Кудс"

Отправляющиеся в Европу россияне встали в очередях на границе Белоруссии

МИД России назвал убийство Сулеймани авантюрным шагом США

Косачев не исключил, что Иран ускорит создание ядерного оружия после убийства Сулеймани

Верховный руководитель Ирана обещал отомстить за убийство Сулеймани

Пентагон заявил, что операцию по уничтожению Сулеймани провели по указанию Трампа

Иранский телеканал подтвердил гибель генерала Сулеймани

Пентагон заявил, что для подтверждения гибели Сулеймани нужен анализ ДНК

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');