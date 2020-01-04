Поиск

Иракская авиабаза "Балад" подверглась ракетному обстрелу

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Территория иракской авиабазы "Балад" в субботы вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщают арабские СМИ и следящие за обстановкой в Ираке пользователи соцсетей.

По некоторым данным, неизвестные выпустили три ракеты по авиабазе, находящейся примерно в 70 км от столицы Ирака. На ней, в частности, расположены военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против терроризма.

Официального подтверждения информации об обстреле не поступало.

Ранее в субботу СМИ сообщили о ракетном обстреле района Багдада, в котором расположено посольство США.

Обстановка в Ираке обострилась, когда ранее на этой неделе в результате авиаудара США близ Багдада был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Ирак Багдад

Новости по теме

Новости

Что произошло за сутки: суббота, 4 января

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Демонстранты в Багдаде пообещали отомстить за смерть Сулеймани

СМИ узнали о негодовании Трампа из-за пропущенного звонка Путина в 2017 году

СМИ узнали о негодовании Трампа из-за пропущенного звонка Путина в 2017 году

В коалиции заявили о непричастности к ударам к северу от Багдада

Защита сработала на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС и отключила его

Постпред Ирана при ООН предупредил о военной акции в качестве ответа за убийство Сулеймани

Постпред Ирана при ООН предупредил о военной акции в качестве ответа за убийство Сулеймани

Постпред Ирана при ООН призвал Совбез осудить действия Вашингтона

В Ираке заявили об ударе США по автоколонне с медиками

СМИ сообщили об авиаударе США к северу от Багдада

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');