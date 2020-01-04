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Шиитские ополченцы советуют иракским военным держаться подальше от баз США

Дубай. 4 января. INTERFAX.RU - В иракской шиитской военизированной группировке "Катаиб Хезболла" призвали военных Ирака покинуть позиции близ американских баз, сообщают арабские СМИ.

В группировке призвали военнослужащих отойти минимум на 1 км от баз США к 17:00 мск воскресенья.

Это заявление было опубликовано после того как в субботу вечером ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде, а также авиабаза "Балад", на которой находятся американские военные. Данных о жертвах не поступало.

"Катаиб Хезболла" входит в состав проиранских Сил народной мобилизации.

Ранее на этой неделе близ аэропорта Багдада США нанесли авиаудар, в ходе которого погиб командующий иранским элитным спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. В Тегеране пообещали, что не оставят это убийство без ответа.

Ирак шииты США Иран

Новости

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