Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Узбекистане в воскресенье пройдут президентские выборы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Узбекистане в воскресенье состоятся выборы президента республики. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, выдвинутых действующими в стране политическими партиями.

Избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени (6:00 мск) и закроются в 20:00 (18.00 мск).

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образовано 10 761 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка и 316 передвижных пунктов.

По последним данным, в едином списке избирателей зарегистрированы более 19,8 млн избирателей, из которых около 900 тысяч будут голосовать впервые. Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.

Проведение экзитполов законодательством о выборах не предусмотрено.

Досрочно 14-20 октября проголосовали свыше 421 тысяч избирателей, в том числе 120 524 - за рубежом.

Предварительные итоги выборов ЦИК планирует обнародовать 25 октября.

ЦИК Узбекистана аккредитовал на выборы около тысячи международных наблюдателей, из которых 629 представляют международные организации и 340 - почти 50 зарубежных стран. Наряду с полноценной миссией БДИПЧ ОБСЕ в республике работают наблюдатели от СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Всемирной организации избирательных органов и других организаций.

За выборами также будут наблюдать 53 717 представителей политических партий, выдвинувших своих кандидатов президенты и почти 11 тысяч наблюдателей от местных органов самоуправления.

Для освещения выборов президента аккредитацию получили более 1670 представителей национальных и зарубежных СМИ.

Все пять политических партий, официально действующие в Узбекистане, зарегистрировали кандидатов для участия в выборах. Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) - зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.

Впервые в ходе нынешней избирательной кампании были проведены дебаты с участием представителей кандидатов в президенты.

По мнению экспертов, главным претендентом на пост президента является Мирзиеев, выдвинутый от УзЛиДеП.

В соответствии с законодательством страны, кандидаты в президенты и депутаты парламента выдвигаются только политическими партиями.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Нынешний глава государства Шавкат Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.

Узбекистан

Новости по теме

Новости

Более двух тысяч мигрантов в Мексике вышли в сторону границы с США

Более двух тысяч мигрантов в Мексике вышли в сторону границы с США

Что произошло за день: суббота, 23 октября

СМИ предположили, что подлодка США получила повреждение кормы в Южно-Китайском море

Российский физик и бизнесмен из списка Forbes Гапонцев умер в США

Российский физик и бизнесмен из списка Forbes Гапонцев умер в США

Эрдоган поручил выдворить послов 10 стран, призывавших к освобождению активиста

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

СК заявил о несогласии с решением Черногории предоставить Исмаилову убежище

НАСА сообщило о планах запуска миссии Artemis к Луне в феврале 2022 года

Болдуину сказали, что оружие небоевое перед началом съемок

Болдуину сказали, что оружие небоевое перед началом съемок

Состояние Саакашвили в тюрьме стабилизировалось после переливания крови

Состояние Саакашвили в тюрьме стабилизировалось после переливания крови
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });