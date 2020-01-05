Британцев призвали к бдительности в Турции и ОАЭ после убийства Сулеймани

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - МИД Великобритании предупредил, что после ликвидации американскими военными в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани британским подданным в Турции и ОАЭ следует сохранять бдительность.

"После смерти иранского генерала Касема Сулеймани... британские подданные в этом регионе (Турции - ИФ) должны сохранять бдительность и быть в курсе последних событий", - сказали в ведомстве.

Аналогичные рекомендации были даны для городов Дубай и Абу-Даби в ОАЭ, которые также являются популярным местом отдыха британцев.

Посол Великобритании в Иордании самостоятельно написал в твиттере: "Для британских граждан в других странах региона: пожалуйста, будьте бдительны и продолжайте внимательно следить за средствами массовой информации".

Предупреждение о возможной опасности для британцев касается также таких стран, как Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Израиль, Ливан, а также Афганистан и оккупированные палестинские территории.

Как сообщалось, командир иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января.

Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.