Британский министр обороны поддержал убийство иранского генерала Сулеймани

Лондон. 5 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что США "в соответствии с международными законами" имели право на устранение командира иранского элитного спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, поскольку акция была предпринята в целях самообороны.

"В соответствии с международными законами Соединенные Штаты имеют право защищать себя от тех, кто представляет непосредственную угрозу для их граждан", - заявил министр.

Это заявление Уоллеса было распространено по итогам его телефонной беседы с американским коллегой Марком Эспером.

В нем отмечается, что они "призвали все заинтересованные стороны к деэскалации ситуации".

Британский министр подтвердил, что направляет в район Ормузского пролива военные корабли для охраны своих торговых судов в связи с осложнением ситуации в регионе.

По его словам, он отдал приказ о подготовке к выходу в район Ближнего Востока кораблям HMS Montrose and HMS Defender.

3 января стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа. Трамп обвинил Сулеймани в поддержке террористов и возложил на него ответственность за гибель тысяч людей.

Так, по распространенным Госдепом США данным, Сулеймани "нес ответственность за убийство, по меньшей мере, 603 военнослужащих США и нанесение увечий еще тысячам человек в Ираке". В сообщении отмечается, что "17% смертей американского персонала в Ираке в период с 2003 по 2011 год можно вменить в вину этому террористу и его подразделению "Кудс".

После убийства Сулеймани в Иране прошли массовые антиамериканские акции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.